Три причины пыток в милиции

Количество случаев незаконного насилия в органах внутренних дел на протяжении 5 последних лет практически не изменилось.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Харьковского института социальных исследований Денис КОБЗИН, ссылаясь на результаты исследований этого института.

По его словам, состоялось незначительное снижение количества случаев незаконного насилия на этапе задержания, но это практически компенсировалось ростом количества случаев незаконного насилия на этапе расследования

Как отметил Д.КОБЗИН, в целом в Украине ежегодно подвергаются незаконному насилию около 500-600 тыс. человек на этапе задержания. От 100 до 120 тыс. человек страдают от пыток в органах внутренних дел.

Также, по мнению эксперта, благодаря усилиям правозащитников и СМИ проблеме пыток и незаконного насилия сегодня уделяется значительно больше внимания, чем раньше. «Это позволило сдвинуть общественное мнение. Если раньше, в 2004 году, довольно большое количество украинских граждан оправдывали те или иные виды пыток (в разных областях мы выявляли от 30 до 40% людей, которые говорили о том, что они допускают применение пыток и насилия в правоохранительной деятельности), то в 2010 году около 80% опрошенных считают пытки и незаконное насилие абсолютно недопустимыми в деятельности органов внутренних дел», - сказал Д.КОБЗИН.

По его словам, такая тенденция наблюдается и в отношении самих сотрудников органов внутренних дел. Там около 40% опрошенных считают пытки и незаконное насилие абсолютно недопустимыми, но по сравнению с цифрами 2004 года, по мнению Д.КОБЗИНА, это «существенный сдвиг» – почти на 20%.

Среди причин пыток эксперт называет необеспечение самых базовых прав на этапе задержания, когда человек не может воспользоваться правовой помощью, не может сообщить о самом факте задержания и месте нахождения, а также отсутствие доступа к медицинской помощи.

Кроме того, среди причин Д.КОБЗИН назвал кризис, который на сегодня существует в органах внутренних дел. «Сотрудники прокуратуры и органов внутренних дел сетуют и на слабое финансирование, и на связанный с этим слабый профессиональный отбор, и на несовершенство законодательной базы», - утверждает он.

Но одной из ключевых причин, по мнению эксперта, является отсутствие эффективного расследования случаев незаконного насилия и пыток в органах внутренних дел. «Жертва незаконного насилия не может надеяться на то, что ее случай будет эффективно расследован», - считает Д.КОБЗИН.

Директор Харьковского института социальных исследований рассказал, что существует также проблема с получением медицинской помощи жертвами незаконного насилия «Им нелегко пройти медицинское освидетельтсвование, которое потом станет основой для возбуждения уголовного дела или доказательством в суде... Если вы хотите подтвердить факт избиения вас сотрудниками органов внутренних дел, получить медицинские документы, для этого вам нужно получить направление из милиции. Эта система очень сильно препятствует дальнейшему эффективному расследованию», - заявил он.

По заключению Д.КОБЗИНА, ситуация с незаконным насилием в органах внутренних дел медленно ухудшается. «Мы не видим радикального ухудшения, хотя те 39 случаев смертей в райотделах, которые на сегодняшний день признало даже Министерство внутренних дел, не могут не тревожить. Если в ближайшее время не будут приняты никакие меры, то чувство безнаказанности, с которым уже сегодня многие сотрудники органов внутренних дел применяют незаконное насилие, станет частью их работы», - считает эксперт.