Начальник отделения милиции, где умер студент, спокойно ушел на пенсию

Уголовное дело, возбужденное в отношении двух работников милиции в связи со смертью в Шевченковском райуправлении милиции Киева студента Игоря Индило, будет рассматривать Деснянский районный суд столицы.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

При этом собеседник агентства отметил, что «сегодня Апелляционным судом города Киева изменена подсудность в рассмотрении уголовного дела по обвинению стражей порядка Шевченковского райуправления милиции и дело передано на рассмотрение Деснянского райсуда». Как отметил источник, теперь именно этот суд должен определить время и дату начала рассмотрения этого дела.

В то же время, как стало известно УНИАН, несколько недель назад начальник указанного райотдела милиции Владимир МИРОШНИЧЕНКО за время руководства которого произошел этот инцидент, уволился из органов внутренних дел по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал «1+1» сообщил, что участковый милиционер забрал из одного из общежитий Киева студента И.Индило в отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не обнаружила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». В милиции опровергли информацию о том, что студент умер вследствие действий стражей порядка.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции, в котором погиб И.Индило. Позже дело было передано для расследования в прокуратуру г. Киева.

В октябре в прокуратуре Киева заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.