Каждый третий украинец понимает уклонистов от налогов - опрос

Каждый десятый украинец не знает о том, что готовится новый Налоговый кодекс.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного в ноябре Институтом Горшенина.

В частности, согласно результатам всеукраинского исследования, большинство украинцев (75,8%) слышали о том, что Кабинет министров и Верховная Рада Украины готовят новый Налоговый кодекс. Не слышал об этом каждый десятый украинец (10,3%), а 13,9% затруднились ответить на данный вопрос.

Большая часть респондентов (66,2%) считает, что налоговое законодательство Украины нужно менять. Из них 42,8% ответили на этот вопрос «точно да», 23,4% - «скорее да». Противоположного мнения придерживаются 16,5% украинцев. Из них дали ответ «скорее нет» 9,8%, «точно нет» - 6,7% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос 17,3% респондентов.

Опрос показал, что почти треть граждан Украины (31,4%) с пониманием относится к людям, уклоняющимся от уплаты налогов. Более четверти респондентов (26,5%) заявили, что осуждают таких людей, и почти такое же количество опрошенных (25,3%) относятся к ним равнодушно. Затруднились ответить на данный вопрос 16,8% украинцев.

Большая часть опрошенных (63,7%) считает, что в случае невыполнения государством обязательств перед своими гражданами уклонение от уплаты налогов оправдано. Противоположное мнение высказали 17,8% респондентов, а 18,5% затруднились ответить на этот вопрос.

Также исследование выявило, что большинство украинцев (65,6%) полагает, что многие не платят налоги потому, что налоговые ставки слишком высоки, предприниматели не смогут работать, если будут выплачивать все налоги. Более половины респондентов (52,3%) считают, что налоги не платят, так как эти деньги не будут использованы по назначению – на благо налогоплательщиков. Более четверти опрошенных (27,2%) считают, что люди не привыкли платить налоги добровольно. Полагают, что налоги в нашей стране не платят по другим причинам, 3,6% украинцев, а 4,1% затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины опрошенных считают, что для того, чтобы в Украине платили налоги, нужно уменьшить налоговые ставки (55,4%) и усовершенствовать законодательство (53,2%). Более трети респондентов (35,4%) полагают, что для этого нужно устранить коррупцию в налоговых органах, а более четверти (26,2%) – усилить общественный контроль расходования средств налогоплательщиков. Ужесточить санкции за неуплату налогов предлагают 18,3%, повысить уровень самосознания граждан – 13,4%, предоставить налоговым органам дополнительные полномочия – 6,7%. Ответ «другое» на этот вопрос дали 4,2% опрошенных, затруднились ответить – 6,2%.

Институт Горшенина проводил телефонный опрос на тему: «Налоговое законодательство в Украине» с 6 по 8 ноября. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.