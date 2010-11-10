Делегация Ивано-Франковской области прибыла в Донецк

9 ноября в Донецкую область в рамках культурно-просветительского проекта «Восток-Запад» прибыла делегация из Ивано-Франковской области, которую возглавил руководитель области Михаил ВЫШИВАНЮК.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации. В сообщении отмечается, что цель проекта «Восток-Запад» заключается в том, чтобы создать единое общенациональное культурное пространство с помощью искусства.

В Донецке реализует культурный проект «Восток – Запад» Благотворительный фонд Вадима ПИСАРЕВА, проект осуществляется при поддержке супруги Президента Украины Людмилы ЯНУКОВИЧ.

Сегодня в рамках этого проекта открылись гастроли Ивано-Франковской областной государственной филармонии в Донецкой области - вечером в Донецком национальном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко начался концерт академического камерного оркестра «Harmonia Nobile», а также аматорских и фольклорных коллективов. Концерт проходит при участии супруги Президента Украины Людмилы ЯНУКОВИЧ, главы Ивано-Франковской облгосадминистрации М.ВЫШИВАНЮКА и председателя Донецкой ОГА Анатолия БЛИЗНЮКА.

В пресс-службе также сообщили, что в рамках проекта «Восток-Запад» запланированы открытие балетной школы в Ивано-Франковске, премьера балета «Лісова пісня» по мотивам драмы-феерии Леси Украинки в Донецке, гастроли донецкой балетной труппы в Западной Украине.