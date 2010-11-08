Украине обещают непривычно теплую погоду весь ноябрь

Чрезвычайно теплый и сухой ноябрь, что является необычным для Украины, стал, скорее, нормой, чем аномалией. И продержится такая погода до конца месяца. Об этом в комментарии ЗИКу 8 ноября рассказал начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА.

«Это было бы аномалией, если сравнивать нынешний температурный режим с тем, что был 30 лет тому назад. Тогда это, действительно, аномалия. Но если проанализировать температурный режим за последние 30 лет, то, конечно, это уже не такая аномалия, а ближе к норме, хотя все равно выше средних показателей за этот период», – отметил Н.КУЛЬБИДА.

Эксперт объясняет, чем спровоцировано такое повышение температуры: «Развитие атмосферных процессов с учетом глобальных изменений климата. Ведь глобальное потепление никто не отменял и, если оно есть, оно выражается таким образом».

Несмотря на это, по словам руководителя Украинского гидрометеорологического центра, постоянно такая высокая температура не удержится. «Практически, до конца месяца она сохранится с некоторыми колебаниями, но зима все равно придет. Вероятно, начало зимы будет в первых числах декабря», – спрогнозировал Н.КУЛЬБИДА

Зима же, по словам Н.КУЛЬБИДЫ, исходя из тенденций последних лет, должна быть неустойчивой, с повышенным температурным режимом, с достаточно большим количеством опасных явлений – налипание мокрого снега, штормовые ветры, гололед, снегопад. «Так что, все будет», – сказал Н.КУЛЬБИДА.