Для новоизбранного мэра Тернополя подогрев тротуаров стал делом принципа
Ведь за это больше всего критиковали
Новоизбранный городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ заверяет, что реализует свое предвыборное обещание относительно подогрева тротуаров.
Об этом он сказал в интервью местному изданию «Номер один».
«Когда мы готовили программу, я рассчитывал, что ее «фишкой» станет не подогрев тротуаров, а установление кровельных котельных и обеспечение индивидуальными счетчиками тепла каждой квартиры за счет городского бюджета. Оппоненты же ухватились именно за подогрев тротуаров и взялись критиковать тротуары, которые для них непонятны. Но во всей Европе сегодня дороги подогревают, поэтому я не считаю, что это является чем-то нереальным», - отметил С.НАДАЛ.
По его словам, перед тем, как озвучить эту идею, представители его штаба изучили опыт других стран. «Теперь этот пункт программы будет для меня делом принципа: будет ли это сделано за счет бюджета или частных инвестиций», - заверяет С.НАДАЛ.
Вместе с тем он отметил, что в этом году этот замысел реализовываться не будет, поскольку уже неблагоприятные погодные условия, кроме того, городской бюджет до конца года уже распределен, и в нем не предусмотрено средств на реализацию этого проекта.
Как сообщал УНИАН, по данным ТИК, победу на выборах городского председателя в Тернополе одержал представитель ВО «Свобода» С.НАДАЛ.