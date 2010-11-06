Для новоизбранного мэра Тернополя подогрев тротуаров стал делом принципа

Новоизбранный городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ заверяет, что реализует свое предвыборное обещание относительно подогрева тротуаров.

Об этом он сказал в интервью местному изданию «Номер один».

«Когда мы готовили программу, я рассчитывал, что ее «фишкой» станет не подогрев тротуаров, а установление кровельных котельных и обеспечение индивидуальными счетчиками тепла каждой квартиры за счет городского бюджета. Оппоненты же ухватились именно за подогрев тротуаров и взялись критиковать тротуары, которые для них непонятны. Но во всей Европе сегодня дороги подогревают, поэтому я не считаю, что это является чем-то нереальным», - отметил С.НАДАЛ.

По его словам, перед тем, как озвучить эту идею, представители его штаба изучили опыт других стран. «Теперь этот пункт программы будет для меня делом принципа: будет ли это сделано за счет бюджета или частных инвестиций», - заверяет С.НАДАЛ.

Вместе с тем он отметил, что в этом году этот замысел реализовываться не будет, поскольку уже неблагоприятные погодные условия, кроме того, городской бюджет до конца года уже распределен, и в нем не предусмотрено средств на реализацию этого проекта.

Как сообщал УНИАН, по данным ТИК, победу на выборах городского председателя в Тернополе одержал представитель ВО «Свобода» С.НАДАЛ.