В США начался второй этап стимулирования экономики

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США несколько часов назад принял решение выкупить с рынка долгосрочные гособлигации на сумму 600 миллиардов долларов до конца второго квартала следующего года, положив тем самым начало второму этапу валютного стимулирования крупнейшей в мире экономики, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз ФРС.

В ходе первого этапа валютного стимулирования, завершившегося марте т.г., ФРС потратила на покупку гособлигаций и ипотечных ценных бумаг 1,7 триллиона долларов. Это помогло понизить ставки по ипотечным кредитам до исторически минимальных отметок, что способствовало стабилизации на рынке жилой недвижимости.

Подчеркивается, что ФРС продолжит отслеживать ситуацию в экономике с целью приспособления новой программы стимулирования целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

ФРС также намерена продолжить выкупать с рынка гособлигации за счет средств, полученных в виде процентных платежей по ипотечным ценным бумагам, находящимся во владении регулятора. На эти цели планируется направить 250-300 миллиардов долларов также до конца второго квартала 2011 года.

Нобелевский лауреат в области экономики Джозеф Стиглиц скептически настроен в отношении новых нестандартных монетарных мер стимулирования. Он еще в конце октября заявил, что экономике США нужны стимулы в налогово-бюджетной сфере, в то время как дополнительные меры со стороны ФРС не смогут стать важными факторами экономического роста.

Другой "гуру экономики", знаменитый инвестор-миллиардер Джордж Сорос в начале октября призвал власти США принять очередной пакет стимулирующих мер, чтобы ускорить выход из рецессии и сократить уровень безработицы. При этом Сорос подчеркнул, что без первого этапа выкупа активов финансовая система оставалась бы в парализованном состоянии и рецессия была бы более драматичной и длительной.