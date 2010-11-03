Социологи подают на Добкина в суд

Компания маркетинговых и социальных исследований GFK Ukraine подает иск в суд к председателю Харьковской областной государственной администрации Михаилу ДОБКИНУ о защите деловой репутации.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, М.ДОБКИН обнародовал ложную информацию, в которой обвинил GFK Ukraine в умышленном искажении данных экзит-пола, который компания провела 31 октября на выборах мэра Харькова.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября М.ДОБКИН заявил, что ему, вроде бы, было предварительно известно об умышленном искажении результатов экзит-пола компанией GFK на выборах харьковского городского председателя.

“Что касается компании GFK, как правило, всегда есть погрешность, но здесь ситуация несколько иная. Мне было известно, что по заказу политической силы «Единый Центр» будет проводиться экзит-пол в Харькове и приблизительно в 12 часов дня я узнал, какие они будут давать окончательные результаты для объявления. Я знал, что они будут давать информацию в интересах господина АВАКОВА”, – заявил М.ДОБКИН.

31 октября после закрытия избирательных участков компания GFK обнародовала результаты проведенного ею экзит-пола на местных выборах, в частности, на выборах мэра Харькова. Согласно полученным результатам, кандидат от партии “Батьківщина” Арсен АВАКОВ набрал 34,7% голосов, исполняющий обязанности городского председателя, представитель Партии регионов Геннадий КЕРНЕС – 30,9% голосов.