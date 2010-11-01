На участке в Ясиноватой подрались два народных депутата

31 октября около 23:45 на одном из избирательных участков г. Ясиноватая (Донецкая область) произошел инцидент с участием двух народных депутатов Украины.

Об этом «Обкому» сообщил один из участников инцидента, народный депутат Юрий ГРИМЧАК (фракция «НУ-НС»).

По его словам, еще днем он побывал на избирательном участке №28007 в городе Ясиноватая, где обнаружил ряд нарушений избирательного процесса.

«В частности, на подоконниках в здании были найдены испорченные бюллетени – причем среди них были непогашенные и вроде бы как повторно выданные, с росписями избирателей и членов комиссий», - сообщил народный депутат.

«Мы обратили внимание на происходящее председателя комиссии. В общем-то, наши замечания были учтены, бюллетени погасили. Однако нами был замечен еще ряд нарушений, и у нас было достаточно оснований считать, что на этом избирательном участке при подсчете голосов возможна фальсификация. Это один из самых крупных избирательных участков в Ясиноватой, к нему прикреплены около 1900 избирателей при общем населении города 25 тыс. избирателей», - сказал Ю.ГРИМЧАК.

По его словам, около 22:00 он прибыл на участок, чтобы присутствовать при подсчете голосов. «С разрешения председателя комиссии я расположился в помещении, где заседала комиссия. За происходящим следили наблюдатели. Работа шла нормально, и никаких проблем с моим присутствием там вроде бы не было. Однако около 23:45 почему-то открылась дверь в помещение (хотя комиссия в 22:00 закрыла все двери, и, по идее, никто не должен был туда заходить). В помещение вошли: депутат от Партии регионов Александр КАСЯНЮК и сопровождающие его лица, вместе с начальником милиции г. Ясиноватое. Помимо этого, группа милиционеров расположилась в коридоре. А.КАСЯНЮК и сопровождавшие его лица (видимо, помощники) заявили мне, что я незаконно нахожусь на территории избирательного участка, потому что в законе не написано, что я имею право там находиться. При этом депутат А.КАСЯНЮК попытался применить ко мне физическую силу, ему стали помогать помощники. Пришлось немного помахать кулаками, в результате чего мы весело придвинулись к дверям и покинули избирательный участок», - описывает ход инцидента народный депутат.

По его словам, «после этого А.КАСЯНЮК и его свита куда-то исчезли, а комиссия закрылась изнутри, и последнее, что я услышал, - это то, что на возмущенные претензии наблюдателей комиссия заявила: если вы будете продолжать, вас удалят из помещения за помеху избирательному процессу». Говоря о поведении представителей милиции, Ю.ГРИМЧАК заявил: «Милиция старалась разнимать драку, старалась все сгладить, но, я думаю, без нее никто бы в помещение комиссии не вошел».