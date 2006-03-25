С токсическим отравлением госпитализировані 24 ученика

Вчера в 10.49 в Днепродзержинске Днепропетровской области в лицее учащийся распылил неизвестное химическое вещество.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, из-за угрозы отравления из школы эвакуированы 1 тыс. 68 человек.

С предварительным диагнозом «токсическое отравление» госпитализированы 24 ученика, из них 2 ученицы (1994 г.р.) - в реанимационное отделение городской больницы скорой помощи.

По состоянию на 19.30 пятницы согласно результатам обследования предварительный диагноз не подтвердился. После проведения профилактически-лечебных мероприятий все учащиеся в удовлетворительном состоянии выписаны из больницы.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Днепропетровской области.