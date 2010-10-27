Против крупнейшего в мире спамера возбуждено уголовное дело

В отношении гендиректора ООО "Деспмедия" Игоря Гусева возбуждено уголовное дело, пишет 27 октября газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей следствия. Россиянина, который считается крупнейшим спамером мира, подозревают в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением доходов в особо крупном размере.

По данным издания, во вторник, 26 октября, в офисе и квартире Игоря Гусева прошли обыски, в ходе которых были изъяты фармацевтические препараты, ноутбуки, носители информации и документы. Местонахождение самого бизнесмена пока неизвестно следователям, возможно, он находится за границей. Предполагается, что данные на него будут переданы Интерполу.

Согласно материалам дела, на которые ссылается "Коммерсант", подозрения в адрес Гусева связаны с партнерской программой Glavmed.com, при помощи которой в США и Канаде осуществлялись продажи контрафактных фармпрепаратов из Индии (в частности, поддельной виагры). Продукция рекламировалась посредством спам-рассылок. За 3,5 года компания Игоря Гусева продала препаратов на сумму более 120 миллионов долларов США. Доходы Гусева от незарегистрированной предпринимательской деятельности оцениваются почти в 2 миллиона долларов.

В рейтинге исследовательского центра Spamhaus крупнейшим распространителем спама названа Canadian Pharmacy. По данным источников "Коммерсанта" на интернет-рынке, владельцем этой компании является Игорь Гусев.

Также Glavmed.com называли владельцем прав на домен spamdot.biz - закрытого ФСБ сайта, использовавшегося для продаж поддельных фармацевтических препаратов. Однако представители Гусева заявляли, что Glavmed.com с этим сайтом не связана.

Лента.ру