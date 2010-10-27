Тигипко: со следующей недели Таможенный кодекс будет разослан

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО надеется, что до конца этого года в Украине будут приняты изменения к таможенному законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке в ходе рабочего визита в регион. «Надеюсь, что до Нового года мы сможем принять изменения к таможенному законодательству», - сказал С. ТИГИПКО. Он отметил, что уже на следующей неделе изменения в таможенный кодекс будут разосланы экспертам для объективной оценки, затем будет публичное обсуждение.

«Таможенный кодекс – на этой неделе мы заканчиваем кодификацию всего законодательства, вносим те изменения, которые предлагает бизнес. Со следующей недели этот таможенный кодекс будет разослан профессионалам, мы начнем отрабатывать с профессионалами, - объяснил С. ТИГИПКО, - А потом мы предадим его публичности, для того, чтобы он был уже максимально готов, чтобы не возникало каких-то дополнительных вопросов».