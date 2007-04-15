Проводное воскресенье завершает Светлую послепасхальную неделю

Сегодня православные отмечают Проводное воскресенье. Оно завершает Светлую послепасхальную неделю, еще одно его название - Фомино воскресенье.

Названо оно так в память об апостоле Фоме Неверующем, который сначала не поверил в воскресенье Иисуса Христа. К вере обратился, лишь когда на собственные глаза убедился в чуде.

В Проводное воскресенье поминают покойников либо на кладбище, либо же в церкви. Миряне верят, что в этот день Бог отпускает из неба умерших - навестить родных. Поэтому верующие люди в память о родственниках зажигают поминальные свечи. Впрочем, священники призывают не превращать поминальную традицию в богатые угощения на могилах, отмечает “5-й канал”.

Как отмечает архимандрит ЕВСТРАТИЙ, пресс-секретарь Киевской патриархии, "очень недоброй является традиция устраивать на кладбищах не трапезу, а обычный обед со спиртными напитками, водкой. Часто в месте упокоения можно видеть, ка люди напиваются, устраивают дебоши. Это все не является выполнением религиозных традиций - поминать нужно в первую очередь молитвой".