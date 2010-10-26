Крымская милиция к выборам создает «группы фиксации»

Личный состав крымского управления МВД с 25 октября переведен на усиленный вариант несения службы в связи с выборами в местные органы власти, назначенными на 31 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской милиции, в милицейском главке региона и в каждом территориальном подразделении созданы «дополнительные группы фиксации и документирования противоправных действий» во время выборов.

«В настоящее время сотрудники милиции принимают активные меры для обеспечения надлежащей охраны общественного порядка на избирательных участках и охране бюллетеней во время их транспортировки», - говорится в сообщении.

На охрану общественного порядка и безопасности граждан во время проведения выборов будет привлечено почти 4,6 тыс. сотрудников милиции.

В Крыму зарегистрирован 121 факт подачи заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с проведением избирательной кампании, из них, в частности, 17 – утрата свидетельств регистрации территориальных избирательных комиссий, печатей, 1 – подделка документов, печатей, 23 – хулиганские действия, 3 – причинение телесных повреждений.

Возбуждено 5 уголовных дел, по 30 заявлениям отказано в возбуждении уголовного дела, 27 сообщений направлены в территориальную избирательную комиссию, 6 – в прокуратуру.

На территории крымской автономии созданы 315 теризбиркомов и 1228 избирательных участков.