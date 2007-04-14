Вопрос об абортах расколол правящую коалицию Польши

Маршалек (спикер) Сейма Польши Марек ЮРЕК (Marek Jurek) заявил о своей отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера после заседания Сейма М.ЮРЕК официально заявил о своем решении. Как стало известно из источников, близких к руководству польского Сейма, на ближайшем заседании нижней палаты парламента Польши будет рассмотрено заявление об освобождении маршалека.

М.ЮРЕК настаивал на принятии Сеймом изменений в Конституцию Польши, которые предусматривали охрану жизни от момента зачатия до естественной смерти, что фактически запретило бы аборты. Депутаты Сейма несколько раз голосовали за эти поправки, однако двух третей голосов, необходимых для положительного решения, все же не хватило.

М.ЮРЕК заявил, что будет ожидать, пока Сейм проголосует за его отставку. «Это выражение моей личной ответственности», - отметил он. По словам М.ЮРЕКА, он гордится, что возглавляет палату депутатов, в которой 60% депутатов голосовали за эти изменения в Конституцию.

По данным Euronews, вопрос об абортах фактически расколол правящую коалицию Польши, а провалившееся голосование угрожает политическим кризисом - поскольку изменения в Конституцию внес в Сейм Президент Лех КАЧИНЬСКИЙ, его поддержал брат, премьер-министр Ярослав КАЧИНЬСКИЙ. Маршалек Сейма М.ЮРЕК - их ближайший соратник в этом вопросе.

В католической Польше законы об абортах - одни из самых жестких в Европе. Аборт разрешен только до 12-ой недели беременности и только в случае опасности для жизни матери, патологии плода или изнасилования.