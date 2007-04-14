Чемпион мира по успешности реформ - грузинский премьер-министр

Агентство США по международному развитию признало премьер-министра Грузии Зураба НОГАИДЕЛИ "лучшим бизнес-реформатором года" в мире.

Как передает РИА "Новости", об этом говорится в заявлении агентства, распространенном в субботу в Вашингтоне.

"Премьер-министр возглавил реформы, которые резко подняли Грузию в 2007 году со 112-го на 37-е место в глобальном рейтинге Всемирного банка по показателю благоприятности ведения бизнеса", - отмечается в заявлении.

В документе также сообщается, что Агентство США по международному развитию и Всемирный банк учреждают "Клуб реформаторов" (Reformers Club) - организацию, призванную ежегодно отмечать и награждать ведущие правительственные фигуры в странах, добившиеся наибольшего успеха в поддержке частного бизнеса.

Агентство сообщило, что вместе с З.НОГАИДЕЛИ первыми членами "Клуба реформаторов" стали министр финансов Мексики Августин КАРСТЕНС, госсекретарь по упрощению регуляций в правительстве Бельгии Винсент Ван КВИКЕНБОРН, министр инвестиций Египта Махмуд МОХЕЛДИН, министр финансов Гватемалы Хьюго Эдуардо Бтета МЕНДЕЗ-РУИЗ, министр планирования Танзании Чарльз МУТАЛЕМВА и президент Банка африканского развития Доналд КАБЕРУКА.

Объясняя решение о признании З.НОГАИДЕЛИ лучшим бизнес-реформатором, Агентство США по международному развитию и Всемирный банк отметили, что в 2006 году в частном секторе экономики Грузии было создано 85 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, в период с 2005 по 2006 годы минимальный размер капитала, необходимого для начала бизнеса, снижен с 2 тысяч лари до 200 лари (85 долларов США), а число зарегистрированных компаний возросло на 55%.

Отмечается также, что в результате реформы таможни и пограничной полиции упрощен ряд процедур - если в 2004 году для выполнения всех административных требований для экспорта требовалось 54 дня, то сейчас - всего 13, а благодаря судебной реформе среднее время решения по коммерческим спорам в Грузии сократилось с 375 до 285 дней.