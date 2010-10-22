Суд оставил под стражей трех трансплантологов института Шалимова

Апелляционный суд города Киева оставил под стражей трех хирургов Национального института хирургии и трансплантологии имени А.Шалимова Академии медицинских наук Украины, которые обвиняются в проведении незаконных хирургических операций.

Об этом УНИАН сообщил адвокат одного из врачей, отметив, что указанные лица будут находиться под арестом на протяжении двух месяцев в соответствии с предыдущим решением Голосеевского районного суда столицы.

Как сообщал УНИАН, 15 октября были задержаны три киевских врача, подозреваемые в незаконной трансплантации почек.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.

Врачи входили в состав транснациональной организованной преступной группы, участники которой длительное время занимались торговлей людьми с Украины в одну из южных стран. Сотрудники милиции установили, что врачи с целью изъятия почек для последующей трансплантации зажиточным реципиентам непосредственно осуществляли эксплуатацию доноров в виде изъятия органов. Установлено, что реципиентами были преимущественно зажиточные граждане другой страны, в которую массово иммигрировали наши соотечественники в начале 90-х. За операцию по трансплантации здоровой почки они платили организаторам группы от 100 до 200 тыс. долларов.

Установлены более 30 пострадавших от деятельности этой преступной группы. Среди них граждане Украины, Молдовы и Узбекистана, которые были проданы за границу. На родину они вернулись уже без почек, став инвалидами.