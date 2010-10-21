В православном храме в Крыму произошел взрыв

Взрыв без последующего горения, пострадавших и жертв произошел 20 октября в пристройке к православному храму "Всех святых" Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Феодосии (Крым).

Информация о ЧП поступила к спасателям в 20.10, сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС.

На первом этаже здания находятся церковная лавка, кухня, бытовые помещения, на втором - кельи.

«В результате взрыва повреждены наружная стена первого этажа, внутренняя кирпичная перегородка, деформированы железобетонные перекрытия на площади 24 кв. м, окна и межкомнатные двери. На капитальных стенах сооружения появились трещины. Также повреждена стена торгового павильона на территории рынка, который находится поблизости», - говорится в пресс-релизе.

Во время взрыва в здании находились 4 служителя храма. Они не пострадали.

Предварительная причина происшествия - взрыв газовоздушной смеси.

Ущерб устанавливается.

Ведется следствие.