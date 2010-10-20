Водитель «скорой» из кортежа Януковича получил 5 лет условно

Николай ДЕМИДЕНКО, водитель скорой помощи из кортежа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которая протаранила такси, осужден к 5 годам условно с отсрочкой наказания на три года. Кроме того, у него на три года отобрали права.

Об этом сообщает газета «Сегодня».

Издание напоминает, что в аварии, которая произошла в апреле 2010 года на Харьковской площади Киева, погиб таксист Алексей Чижиков, двое его пассажиров получили серьезные травмы.

ДТП произошло, когда кортеж Президента спешил в аэропорт «Борисполь». «Скорая», за рулем которой был Н.ДЕМИДЕНКО, отстала и, пытаясь догнать остальные машины, вылетела на Бориспольское шоссе, когда регулировщик показывал знак «внимание». Прямо перед «скорой» на перекресток выехало такси. Водитель погиб на месте, у мужчины-пассажира была черепно-мозговая травма, закрытая травма груди, перелом руки. Его супруга попала в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

Прокурор требовал наказать Н.ДЕМИДЕНКО по статье, которая предусматривает до 8 лет тюрьмы. Однако даже отец погибшего таксиста был против такого жесткого приговора. «Виноват не он, а те, кто организовывали движение, последней должна ехать не «скорая», а машина ГАИ с мигалкой», - сказал он ранее «Сегодня».