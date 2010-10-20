В Донецкой области 11,5 тысяч избирателей - без паспортов

В Донецкой области 11,5 тысяч человек, которые могут принять участие в голосовании на предстоящих местных выборах, не получили паспорта из-за отсутствия бланков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании круглого стола в Донецкой облгосадминистрации заявил заместитель начальника Управления по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУ МВД Украины в Донецкой области Владимир БУЧОК.

По словам В.БУЧКА, «у нас нет ажиотажа, который нам мешает работать, но у нас есть проблема с выдачей и оформлением паспортов. Эта проблема возникла потому, что Донецкая область долгое время не получала достаточное количество бланков для оформления паспортов. Только 1 октября мы получили централизованно 7,5 тысяч бланков, которые на данный момент уже оформлены и вручены жителям региона, однако по ситуации на 14 октября у нас осталось неоформленными еще более 19,5 тысяч материалов на выдачу паспортов. Из них 11,5 тысяч человек, которые могут по Конституции принять участие в выборах», - отметил он.

В.БУЧОК добавил, что 21 октября Донецкая область получит от МВД 15 тысяч паспортных бланков. «22 числа эти бланки будут переданы в территориальные подразделения, и мы начнем работать круглосуточно для оформления и выдачи паспортов. Но, учитывая динамику получения заявок, региону может не хватить еще более 2 тысяч бланков. Но мы будем это решать в рабочем порядке», - подчеркнул он.