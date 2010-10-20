Владелец автобуса, попавшего под локомотив, избегает следствия

Владелец пассажирского автобуса "Эталон", в результате столкновения которого с локомотивом в Марганце погибли 45 человек, пока уклоняется от дачи следствию показаний.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отметили в ДСО, во время следственных действий владельца автобуса хотели вызвать в качестве свидетеля для дачи объяснений, но не смогли выйти с ним на связь, сам владелец также не проявлял инициативы пообщаться с представителями правоохранительных органов.

"Было бы интересно иметь его объяснение. Он действительно не имеет процессуального статуса. На приглашение милиции прибыть и дать объяснения он не реагирует", - сказали в МВД.

При этом собеседник агентства отметил, что таким образом номинально такие действия человека можно расценивать как признание вины.

"Пока он (владелец автобуса) в розыск не объявлялся", - добавили в ДСО.

Как сообщал УНИАН, утром 12 октября 2010 года в Марганце Днепропетровской области на железнодорожном переезде автобус "Эталон" столкнулся с локомотивом. Согласно предварительным данными, автобус выехал на запрещенный сигнал светофора. Жертвами ДТП стали 45 человек, в частности водитель автобуса. 8 человек в тяжелом состоянии находятся в больнице.