Катастрофа в Марганце: есть даже версия о водителе-сектанте

Министерство внутренних дел Украины рассматривает все версии автокатастрофы в Марганце Днепропетровской области, в том числе возможную причастность водителя автобуса к деструктивным сектам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Киеве начальник Департамента связей с общественностью МВД Дмитрий АНДРЕЕВ.

По его словам: "Рассматриваются абсолютно все версии. Доминирующая версия – нарушение Правил дорожного движения именно водителем автобуса, но рассматриваются все версии, даже невероятные, вплоть до причастности водителя к деструктивным сектам".

Как сообщал УНИАН, утром 12 октября в Марганце Днепропетровской области на железнодорожном переезде автобус "Эталон" столкнулся с локомотивом. Согласно предварительным данным, автобус выехал на запрещенный сигнал светофора. Жертвами ДТП стали 44 человека, в том числе водитель автобуса.