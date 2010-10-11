На этой неделе закроют Мариупольскую и Бердянскую таможни
14:23, 11 октября 2010Общество
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Приказ Гостаможслужбы
С целью оптимизации структуры таможенных органов, расположенных на территории Донецкой и Запорожской областей, Государственная таможенная служба Украины прекращает деятельность Мариупольской таможни путем присоединения к Восточной таможне и Бердянской – путем присоединения к Запорожской таможне.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, это предусмотрено приказом Гостаможслужбы №1188 от 8 октября 2010 года.
Процедуры по прекращению будут проходить с 12 по 15 октября т.г.
Соответственно, Восточная и Запорожская таможни определены правопреемниками присоединяемых таможен.
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