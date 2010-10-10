В Севастополе пройдет фестиваль аэрографии

В Севастополе сегодня состоится второй украинский фестиваль аэрографии «АвтоГРАФ на Графской».

Как сообщила корреспонденту УНИАН куратор проекта Антонина КУЗЬМИНА, участниками фестиваля станут автолюбители и художники-аэрографисты со всех регионов Украины.

Во время фестиваля состоится выставка автомобилей и мотоциклов с готовыми работами аэрографов.

Кроме того, художники – участники фестиваля будут бесплатно «росписывать» автомобили гостей фестиваля.

Среди участников фестиваля состоится конкурс на лучший автомобиль с аэрографической росписью.

Как считает А.КУЗЬМИНА, подобное мероприятие привлекает большое количество гостей и жителей города, автолюбителей, художников, что позволяет развивать культурную и туристическую жизнь города, наполнять досуг жителей и гостей города знаменательными событиями, обмениваться художественным и эстетическим опытом, поддерживать талантливых художников–аэрографистов и выявлять лучших из них.

Фестиваль пройдет на центральной площади города - площади Нахимова, которая находится рядом с Графской пристанью, по инициативе и при поддержке благотворительной организации «Фонд Виктора Руденко».

Первый фестиваль «АвтоГРАФ на Графской» прошел в Севастополе в октябре 2009 года с привлечением автолюбителей и художников из Украины и России.