Симоненко придумал, как вынуть кресло из-под Ющенко
12:50, 10 апреля 2007Общество
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Лидер КПУ выступил на митинге
Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что лозунгом нынешнего Майдана, который выступает против роспуска парламента, должен стать: «долой Президента и его помаранчевую команду!».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая перед сторонниками коалиции на Майдане Незалежности.
При этом П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что для достижения конечного результата, то есть отстранения от власти Президента Виктора ЮЩЕНКО и его «оранжевого окружения», необходимо провести разъяснительную работу в регионах.
Как считает П.СИМОНЕНКО, результатом такой работы должно стать полное отсутствие поддержки народом нынешнего Президента.
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