Симоненко придумал, как вынуть кресло из-под Ющенко

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что лозунгом нынешнего Майдана, который выступает против роспуска парламента, должен стать: «долой Президента и его помаранчевую команду!».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая перед сторонниками коалиции на Майдане Незалежности.

При этом П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что для достижения конечного результата, то есть отстранения от власти Президента Виктора ЮЩЕНКО и его «оранжевого окружения», необходимо провести разъяснительную работу в регионах.

Как считает П.СИМОНЕНКО, результатом такой работы должно стать полное отсутствие поддержки народом нынешнего Президента.