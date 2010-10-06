Двое 16-летних парней по заказу девушки убили мужчину

В Донецкой области милиция раскрыла убийство 28-летнего мужчины, которое совершили двое 16-летних парней по заказу их 20-летней приятельницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Николай КУПЯНСКИЙ.

По его словам, организовала убийство своего 28-летнего сожителя, жителя города Дзержинска, 20-летняя учащаяся ПТУ по причине возникшей ревности. Она заказала за вознаграждение убить молодого мужчину своим двум 16-летним знакомым. Наградой за это преступление должен был стать автомобиль «Ниссан Примера», принадлежащий убитому.

«Двое 16-летних преступников убили 28-летнего жителя города Дзержинска и выбросили его тело в карьер», - сказал Н.КУПЯНСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что правоохранителей удивила «та легкость, с которой было совершено преступление и с какой легкостью они потом об этом рассказывали».

«Что толкнуло 16-летних на это преступление? - Жажда порисоваться перед 20-летней девушкой, или жажда получить в награду автомобиль?.. Непонятно. Но факт остается фактом», - отметил Н.КУПЯНСКИЙ.

По его словам, удивляет жестокость молодых людей еще и потому, что оба они из нормальных благополучных семей, где все работают и не имеют связей с криминальным прошлым.

Руководитель областной милиции подчеркнул, что работники уголовного розыска, получив заявление родственников о пропаже 28-летнего мужчины, сработали быстро и оперативно и вышли на заказчика и исполнителей данного преступления.