В Киеве открыли движение по Гаваньскому мосту с Подола на Оболонь

Сегодня возобновлено одностороннее движение по Гаваньскому мосту с Подола на Оболонь, который был временно закрыт в связи со строительством новой эстакады на ул. Набережно-Хрещатицкой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сегодня, 4 октября, первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ проверил состояние готовности автомобильной эстакады по ул. Набережно-Хрещатицкой.

Возобновленное движение дает возможность водителям сократить путь на Оболонь на 4 км. Движение в обратном направлении – с Оболони на Подол – будет открыто одновременно с открытием эстакады – после 20 октября.

По информации заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО, технологические испытания эстакады начнутся 11 октября.

В мэрии рассчитывают, что эстакада значительно разгрузит улицы Набережно-Хрещатицкую и Набережно-Луговую от заторов и улучшит экологическую ситуацию в прилегающих к ним жилых кварталах.

“Более того, эксплуатация объекта обеспечит возможность открыть полноценное двустороннее движение по Набережно-Рыбальской дороге и по мосту через Гавань, что значительно сократит маршрут и улучшит транспортное соединение жилых массивов Оболонь, Вигуровщина и Троещина с центральной частью города», - проинформировал А.ПОПОВ.

А.ГОЛУБЧЕНКО также добавил, что по Гаваньскому мосту планируется пустить движение общественного транспорта, и в настоящее время разрабатывается соответствующая схема движения.

Как сообщал УНИАН, в сентябре с.г. А.ПОПОВ заявлял, что открытие новой эстакады на ул. Набережно-Хрещатицкой и двустороннего движения на Гаваньском мосту планируется к очередной годовщине освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков - 6 ноября.

В Киеве одностороннее движение по мосту через Гавань от ул. Набережно-Хрещатицкой в сторону жилого массива Оболонь было открыто в середине декабря 2007 г.