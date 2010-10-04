Виновник аварии, в которой погиб журналист Игорь Пелых, получил 9 лет

Виновник аварии, в которой погиб журналист и телеведущий Игорь Пелых, приговорен к 9 годам заключения.

Как сообщает “Телекритика”, Шевченковский районный суд Киева признал Олега КИРИЛОВА - водителя авто, в котором разбился И.Пелых, виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 и частью 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины.

Издание напоминает, что статья 286, часть 3 Уголовного кодекса Украины предусматривает, что нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц, караются лишениям свободы на срок от 7 до 12 лет, а статья 135, часть 1 - устанавливает ответственность за неоказание помощи пострадавшим.

Прокурор просил у суда наказания - лишения свободы сроком на 10 лет.

Также, согласно постановлению суда, О.КИРИЛОВ должен оплатить в интересах пострадавшей в аварии Инны ИСИКОВОЙ материальный ущерб в размере 94 тыс. 134 грн. и моральный ущерб в размере 720 тыс. грн.; в интересах матери погибшей в аварии студентки Александры Гринченко - 700 тыс. грн.., а в интересах мужа погибшей Пьера КОЛИ - 900 тыс. грн. Также подсудимый должен оплатить судебные расходы и расходы на проведение экспертиз.

Представитель осужденного Валерий ЗАКРАСНЯНЫЙ заметил, что будет подавать апелляцию на решение суда: «Он же признал свою вину частично. Почему же суд говорит, что не признал? Он только не признал вину по статье 135, часть 1. И в деле есть заключение экспертизы о том, что он мог потерять память».

Как сообщалось, И.Пелых погиб 8 мая 2009 года вследствие аварии в Киеве на проспекте Победы. На месте ДТП также погибла студентка А.Гринченко, а еще одна пассажирка, И.ИСИКОВА, получила тяжелые повреждения. Водитель автомобиля О.КИРИЛОВ с места происшествия скрылся. Однако через несколько дней он явился в милицию вместе со своим отцом и адвокатом. Впоследствии водитель заявил, что авария произошла из-за эпилептического припадка. Но руководитель Центра общественных связей Главного управления МВД в городе Киеве Владимир ПОЛИЩУК высказывал сомнение в этой версии, считая ее хитростью, направленной на смягчение наказания. Для того, чтобы проверить, здоров ли водитель, его направляли на стационарную психиатрическую экспертизу в больницу имени Павлова. По словам В.ПОЛИЩУКА, в соответствии с результатами экспертиз, проведенных следствием, обвиняемый является психически здоровым и может отвечать перед законом.

В октябре прошлого года завершилось следствие по делу, впоследствии оно было передано в суд.