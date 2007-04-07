Сегодня православные отмечают Благовещение

Православная церковь сегодня отмечает одно из выдающихся событий христианского календаря - Благовещение Пресвятой Богородицы, которое в этом году совпадает с Великой Субботой перед Пасхой.

Благовещение - один из 12 основных церковных праздников, установленных в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа - Сына Божьего и Спасителя мира.

Праздник Благовещения открывает последовательный ряд описанных в Новом Завете событий - воплощения, земной жизни, Крестной смерти и Светлого Воскресенья Христова.

Издревле существует обычай - в день Благовещения отпускать на волю птиц из клеток. Этот простой земной символ означает возвещение свободы всему миру, а также небеса, которые открываются для человеческой души.