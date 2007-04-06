Апелляционный суд Симферополя отменил решение Феодосийского городского суда
22:00, 06 апреля 2007Общество
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Об этом сообщила пресс-секретарь Президента
Апелляционный суд г. Симферополя отменил решение Феодосийского городского суда о приостановке действия Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и внеочередных выборах ВР.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.
При этом она отметила, что решение Феодосийского городского суда является незаконным, потому что вопрос конституционности указов Президента может рассматривать исключительно Конституционный суд Украины.
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