Апелляционный суд Симферополя отменил решение Феодосийского городского суда

Апелляционный суд г. Симферополя отменил решение Феодосийского городского суда о приостановке действия Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и внеочередных выборах ВР.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

При этом она отметила, что решение Феодосийского городского суда является незаконным, потому что вопрос конституционности указов Президента может рассматривать исключительно Конституционный суд Украины.