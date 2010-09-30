Букмекеры назвали фаворитов Нобелевской премии по литературе

Британская букмекерская компания Ladbrokes назвала фаворитов Нобелевской премии 2010 года по литературе, сообщает Лента.ру. Согласно списку, опубликованному на сайте Bettingpro.com, главным претендентом на премию считается шведский поэт Томас Транстремер (Thomas Transtromer): ставки на его победу принимаются с коэффициентом 5/1.

Также в числе фаворитов называются поэты Адам Загаевский (Adam Zagajewski) из Польши, Ко Ун (Ko Un) из Южной Кореи и сириец Али Ахмад Саид Асбар, пишущий под псевдонимом Адонис. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 8/1.

На Нобелевскую премию в области литературы в 2010 году претендуют также Харуки Мураками, Милан Кундера, Вацлав Гавел, Белла Ахмадулина, Умберто Эко, Салман Рушди, Евгений Евтушенко и другие - всего 71 человек. Замыкает список, составленный букмекерами, Боб Дилан, его шансы оцениваются как 150/1.