Минобразования в октябре утвердит новые правила приема в вузы

Министерство образования и науки Украины планирует в октябре утвердить новые правила приема в высшие учебные заведения Украины, которые будут действовать с 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что проект документа обнародован на официальном сайте МОН, и министерство уже получило около 300 “обстоятельных”, “больших” предложений от высших учебных заведений, ряд предложений от народных депутатов и преподавателей кафедр, научных коллективов.

“Я думаю, что мы до конца месяца завершим обсуждение, затем проведем еще несколько профессиональных круглых столов для того, чтобы условия приема в вузы были обнародованы, предположительно, в октябре, и, соответственно, каждый университет мог спокойно разработать свои правила на их основании до ноября”, - отметил Д.ТАБАЧНИК.

По словам министра, проектом предусмотрено, что в следующем году прием документов в вузы (для лиц, поступающих на дневную форму обучения) будет проводиться с 1 июля по 31 июля. Для лиц, которые оканчивали школу раньше, и будут сдавать вступительные экзамены, прием документов завершится 22 июля.

При поступлении, по словам Д.ТАБАЧНИКА, будут действовать сертификаты внешнего независимого оценивания за все годы. В то же время, если абитуриент хочет пересдать тестирование, то сможет сделать это за собственные средства.

“Государство предоставит возможность без ограничения выбрать профильные тесты, и за средства государственного бюджета профинансирует их сдачу. То есть, каждый сможет сдать три теста бесплатно для того, чтобы была возможность на избранную специальность, на свою профессию получить сертификат бесплатно”, - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Любой человек, по его словам, может пересдать тесты, сдать большее количество тестов, но для этого нужно будет заранее зарегистрироваться в Центре независимого оценивания и остальные тесты просто оплатить.

“Потому что, конечно, государственный бюджет не может, и министерство не будет поощрять тех, кто не знает, кем он хочет стать, и хочет сдавать любые экзамены. Потому что это достаточно затратная процедура”, - добавил министр.

Он также отметил, что министерство в следующем году намерено до 25% ограничить количество льготников, поступающих по государственному заказу, чтобы “создавался конкурс, а также проходили лучшие по знаниям”.

Победители ученических олимпиад и конкурсов Малой академии наук смогут воспользоваться своими достижениями лишь в том случае, если избранная ими профессия отвечает тематике конкурса или олимпиады, на которой была завоевана победа, объяснил Д.ТАБАЧНИК. Например, если ребенок победил на олимпиаде по физике, то будет иметь льготы при поступлении на факультет, где физика является основным предметом, или если победил на конкурсе по биологии, то льготы будет иметь при поступлении на специальность “Фармакология”, биологический факультет, в медицинский университет.

Кроме того, в проекте новых правил остается норма о том, что каждый абитуриент сможет одновременно подать документы в пять вузов на три профессии в каждом.

“Тестирование сохраняется, и учет среднего балла аттестата также будет сохранен”, - сказал Д.ТАБАЧНИК.