Сегодня - Всемирный день борьбы с бешенством

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с бешенством, который проводится по инициативе благотворительной организации «Альянс по борьбе с бешенством» и Центров США по борьбе с болезнями и профилактики болезней.

Всемирный день борьбы с бешенством призван повышать информированность о последствиях бешенства у человека и животных, о том, насколько легко его предупредить и как искоренить это заболевание среди людей, ведя борьбу с его возбудителем среди животных.

По данным Альянса по борьбе против бешенства и Центров США по борьбе с болезнями и профилактике болезней, ежегодно 55 тысяч человек умирает от бешенства - в среднем один человек каждые 10 минут. Причем около 95% случаев смерти происходит в Азии и Африке. Между тем, имеются безопасные и эффективные вакцины, доступные для людей, покусанных животными, у которых может быть бешенство, но из-за высокой стоимости они мало применяются в развивающихся странах.

Бешенство - опасное вирусное инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе или контакте со слюной больного животного. Одним из основных признаков развивающегося заболевания является водобоязнь, когда у больного затруднено глотание жидкости, появляются судороги при попытке пить воду. Поэтому бешенство называют еще и гидрофобией. С момента появления признаков и симптомов болезни бешенство становится смертельным.

Первые симптомы бешенства схожи с симптомами гриппа, включая повышенную температуру, головную боль и усталость. Затем болезнь затрагивает дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт и/или центральную нервную систему. В критической стадии преобладают признаки гиперактивности (буйное бешенство) или паралича (тихое бешенство). Как в случае буйного, так и в случае тихого бешенства паралич развивается и в конечном итоге принимает форму полного паралича с последующей комой и смертью во всех случаях, обычно наступающей в результате дыхательной недостаточности. Без интенсивного лечения смерть наступает в течение первых семи дней болезни.

По данным специалистов Всемирной организации здравоохранения, собаки по-прежнему являются основными носителями бешенства в Африке и Азии и ответственны за большинство случаев смерти людей от бешенства во всем мире. От 30% до 60% жертв укусов собак - дети в возрасте до 15 лет.

Более 30 лет продолжается эпизоотия бешенства природного типа в Европе, основными источниками которого являются дикие плотоядные животные, главным образом - лисы. Эпицентром эпизоотии остаются страны Восточной Европы: Украина, Литва, Латвия, Беларусь, Россия, Хорватия, эпизоотическая ситуация в которых определяет состояние по бешенству в Европе.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, в последнее время в нашей стране увеличилось количество случаев заболеваний людей бешенством. Заражение человека происходит в основном через укус больным животным или в результате попадания его слюны на свежие раны, царапины кожи или слизистых оболочек. Инфицирование человека бешенством происходит большей частью от диких хищных (волки, лисицы - 41,4%) или домашних животных (коты - 21,8%, собаки - 15,3%,) а также сельскохозяйственных животных (20,2%).

При своевременном обращении пострадавшего в лечебное учреждение проводится прививка антирабической вакциной, которая предупреждает заболевание и спасает жизнь. При несвоевременно проведенной вакцинации после укуса инфицированного животного болезнь заканчивается смертью.

Ежегодно в Украине регистрируется приблизительно 100-120 тысяч человек, которые обратились в медицинские учреждения по поводу укусов животными, из которых 60% получают направление по показателям подозрения инфицирования бешенством.

Медики отмечают, что к врачу нужно обращаться сразу после контакта (укуса или ослюнения) с подозрительным животным, потому что при проявлениях клинических признаков спасти больного, как правило, не удается. Инкубационный период бешенства длится достаточно долго - в среднем 1-3 месяца (хотя может длиться и до года). Первые признаки болезни возникают поздно, когда в мозгу уже произошли разрушительные процессы (отек, кровоизлияние, деградация нервных клеток), которые делают лечение проблематичным. Для облегчения изнурительного состояния больного проводится симптоматическое лечение.

Одной из главных причин, приводящей к заболеванию и смерти укушенных бешеными животными людей, является нежелание или незнание о необходимости подвергнуться профилактическому лечению вакциной. Кроме того, причиной смерти от этого страшного заболевания становятся позднее обращение к специалистам, и следовательно, позднее начало лечения, а также прерванное профилактическое лечение или нарушение режима поведения прививаемого в период антирабических прививок (употребление алкоголя).

Между тем, очищение раны и иммунизация, сделанные как можно раньше после подозреваемого контакта с животным и в соответствии с рекомендациями ВОЗ, могут предотвратить развитие бешенства практически в 100% случаев.

Сразу же после укуса животного специалисты советуют обработать рану. Зараженную область нужно немедленно тщательно очистить 20% раствором мягкого медицинского мыла. Глубокие раны промывают струей мыльной воды с помощью катетера. Прижигание раны или накладывание швов при местной обработке не рекомендуются.

С целью предупреждения бешенства ветеринары ведут борьбу с бешенством среди собак, уничтожение бродячих животных, профилактическую вакцинацию домашних животных. Главным признаком заболевания диких животных является изменение поведения, прежде всего, потеря ощущения страха. Звери теряют осторожность и днем появляются в населенных пунктах, нападают на людей и животных.

Каждому человеку, чтобы предотвратить заболевание бешенством и смерти, необходимо придерживаться следующих правил:

не контактировать с бездомными и дикими животными, объяснять детям опасность таких контактов;

если покусало или ослюнило подозрительное животное, промыть рану теплой кипяченой водой (желательно с мылом), а затем обработать йодом. Следует внимательно осмотреть ребенка после прогулки или контакта с подозрительным животным;

необходимо своевременно делать прививки против бешенства домашним животным.