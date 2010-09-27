Винницкий аэропорт сдали в аренду на 25 лет

Дочернее предприятие компании Shanti Capital Ltd (Великобритания), ООО «Шанти», получила право взять в аренду аэропорт «Винница» на 25 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Shanti Capital Ltd.

По информации пресс-службы, о намерении принять участие в конкурсе на аренду Винницкого аэропорта представитель компании Shanti Capital Ltd Сергей ИВАНЕНКО заявил во время встречи с главой Винницкой областной государственной администрации Николаем ДЖИГОЙ в июле 2010 года. После ряда переговоров, а также - по результатам конкурса, дочернее предприятие компании - ООО «Шанти», получило право взять аэропорт в аренду на 25 лет с первоочередным правом выкупа в частную собственность при условии выполнения инвестиционного договора.

По итогам данного договора, помимо переоборудования аэропорта – так называемого создания неотъемлемых улучшений инфраструктуры аэропортового комплекса, Shanti Capital должна выполнить и ряд социальных обязательств. Одно из них уже начало реализовываться, отмечает пресс-служба: со 2 по 6 сентября аэропорт Винница принял 8 чартерных авиарейсов с 2000 брацлавскими хасидами, которые совершили массовое паломничество на могилу одного из духовных вождей хасидизма в Украине рабби Нахмана. В последствие, выполнение хасидских рейсов будет регулярным - 1-2 раза в неделю - Тель-Авив – Винница и обратно под две специальные закрытые программы. Также Shanti Capital предоставляет пользование аэропортом винницкому туроператору «Укрвиза» для туристических рейсов, выполняемых из Винницы. Т. е. вскоре винниччанам и жителям окрестных городов, чтобы отправиться отдыхать за рубеж, не придется для этого добираться в киевские аэропорты.

Второе обязательство - введение в Винницком аэропорту услуг лоу-кост, уже весьма популярных в Европе. (Лоу-кост – это низкобюджетные авиакомпании, которые выполняют обычные авиаперевозки в 10 раз дешевле обычных перевозчиков, т. к. обслуживаются в низкобюджетных аэропортах – УНИАН).

Кроме того, по информации пресс-службы Shanti Capital Ltd, планируется создание на базе Винницкого аэропорта мощной логистической структуры для украинских производителей пищевой и алкогольной промышленности, с целью наладить оперативный и выгодный экспорт отечественной продукции.

Как отмечает пресс-служба, проекты реализуются при непосредственной поддержке Винницкой ОГА и С.ИВАНЕНКО.

Справка УНИАН. Shanti Capital входит в Швейцарский инвестиционный консорциум Martlet Air Group AG, зарегистрированным в кантоне Цюрих (Швейцария) c кредитным потенциалом в несколько сотен миллионов евро.

Shanti Capital – инвестиционная компания головная в инвестиционном и управленческом консорциуме, специально созданном для участия в инфраструктурных проектах в Украине. В частности, Shanti Capital является инвестором и оператором проекта реконструкции коммунальных аэропортов в г. Виннице, Севастополе, Бердянске и Ужгороде.