В Умани убили паломника из Израиля

19:00, 26 сентября 2010
Общество
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Ножевое ранение в область сердца

В Умани погиб гражданин Израиля.

Как передает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу УМВД Украины в Черкасской области, 26 сентября в 3 часа ночи в отделение милиции поступило сообщение о том, что в городскую больницу с проникающим ножевым ранением в область сердца доставлен израильтянин, в 1990 года рождения. От полученного ранения мужчина умер.

Предварительно установлено, что упомянут гражданин Израиля получил ножевое ранение после конфликта, внезапно возникшего с двумя местными жителями.

Сейчас оба подозреваемых - жители Умани, 1987 и в 1978 года рождения - задержаны. У них изъята одежда со следами крови.

Возможность причастности подозреваемых к совершению преступления подтверждается также показаниями свидетелей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Как объясняют задержанные, этой ночью они отдыхали в ночных заведениях города, где употребляли спиртные напитки. На улице Пушкина также находились граждане Израиля, с которыми у них возник конфликт, переросший затем в драку", - отмечается в сообщении.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман сообщил, что также ранен брат убитого, передает Аssociated Press.

Проводится доследственная проверка.

Как сообщал УНИАН, после столкновения хасидов и местных жителей Умани 10 сентября 2010 года, 10 паломников были депортированы. Тогда заместитель главы администрации Президента Анна ГЕРМАН заявила, что власть рассматривает этот инцидент как недоразумение бытового характера.

 

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