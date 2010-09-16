В Израиле задержали 400 хасидов, которые вернулись из Умани

Около 400 паломников, вернувшихся в Израиль после празднования в Умани еврейского Нового года – Рош-а-Шаны, задержаны в аэропортах в ходе рейда местных правоохранительных органов.

Как сообщает газета «Коммерсант-Украина» со ссылкой на израильский новостной сайт Ynetnews, из них 91 человек подозревается в уклонении от срочной армейской службы, а у остальных выявлены проблемы с выплатой долгов. Кроме того, в понедельник израильские спецслужбы задержали двух возвращавшихся из Умани хасидов, которые напали на бортпроводников, когда те отказались подать им спиртное.

Напомним, в этом году отметить Рош-а-Шану в Умань приехали около 30 тысяч брацлавских хасидов. 10 сентября между некоторыми паломниками и местными жителями произошел конфликт. Хасиды отказались выполнить просьбу сдававшей им квартиру женщины не шуметь, а после побили пытавшегося вызвать милицию мужчину. Заступившийся за пострадавшего прохожий получил несколько ножевых ранений.

В результате конфликта из Украины были высланы 10 хасидов, а организаторы торжеств получили предупреждение от Администрации Президента.

"Украина выражает надежду, что организаторы паломничества вынесут из инцидента в Умани надлежащие уроки и в дальнейшем будут принимать дополнительные меры, призванные минимизировать вероятность возникновения подобных неприятных ситуаций. Украина готова обеспечить для паломников порядок и безопасность, однако ожидает и от них толерантного поведения и соблюдения украинских законов", - заявила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.