В Тибете найден очаг распространения чумы
13:08, 26 сентября 2010Общество
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Первый заболевший скончался
Власти Китая сообщают, что выявили пять случаев заболевания легочной чумой в тибетской деревне, один из заболевших умер, сообщает ИТАР-ТАСС.
Все пять случаев заболевания выявлены в деревне Латок округа Ньянгчи, сообщило министерство здравоохранения КНР.
Первый заболевший был зарегистрирован 23 сентября, он скончался от острой легочной инфекции. В настоящее время один из инфицированных находится в критическом состоянии, еще трое - в стабильном, говорится в сообщении министерства.
В район вспышки заболевания направлены специалисты-эпидемиологи.
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