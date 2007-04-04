Генеральный прокурор начнёт день с Ющенко
22:14, 04 апреля 2007Общество
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...ещё до начала СНБО
Завтра утром Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует заслушать отчет генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.
Об этом сообщил руководитель Главной службы Секретариата Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов Валерий ГЕЛЕТЕЙ в эфире “5-го канала”.
Он отметил, что перед внеочередным заседанием Совета национальной безопасности и обороны В.ЮЩЕНКО планирует заслушать информацию генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.
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