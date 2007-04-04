Генеральный прокурор начнёт день с Ющенко

Завтра утром Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует заслушать отчет генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.

Об этом сообщил руководитель Главной службы Секретариата Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов Валерий ГЕЛЕТЕЙ в эфире “5-го канала”.

Он отметил, что перед внеочередным заседанием Совета национальной безопасности и обороны В.ЮЩЕНКО планирует заслушать информацию генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.