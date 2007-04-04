Засуха утверждает, что Ющенко готов к переговорам
18:16, 04 апреля 2007Общество
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Разговор проходил в конструктивном русле
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов провести переговоры с председателем ВР Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ относительно выхода с политического кризиса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время экстренного пленарного заседания ВР сообщила член фракции Партии регионов Татьяна ЗАСУХА.
Она отметила, что сегодня 12 народных депутатов встретились с Президентом Украины для разрешения сложившейся ситуации.
По ее словам, разговор проходил в конструктивном русле.
«Президент сказал, что он готов садиться за стол переговоров с председателем ВР и премьер-министром», - сказала она.
Она выразила надежду, что Президент осуществит те шаги, которые обещал.
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