Засуха утверждает, что Ющенко готов к переговорам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов провести переговоры с председателем ВР Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ относительно выхода с политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время экстренного пленарного заседания ВР сообщила член фракции Партии регионов Татьяна ЗАСУХА.

Она отметила, что сегодня 12 народных депутатов встретились с Президентом Украины для разрешения сложившейся ситуации.

По ее словам, разговор проходил в конструктивном русле.

«Президент сказал, что он готов садиться за стол переговоров с председателем ВР и премьер-министром», - сказала она.

Она выразила надежду, что Президент осуществит те шаги, которые обещал.