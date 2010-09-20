Библиотека Ватикана снова открылась для посетителей

Апостольская библиотека Ватикана - одно из наилучших в мире собраний духовной литературы - опять раскрыла свои двери для исследователей и туристов.

Как передает Немецкая волна, свыше трех лет там длился ремонт и осовременивание каталогов.

По словам представителей Священного престола, вниманию публики отныне предложено свыше полутора миллиона литературных наименований, среди которых случаются и уникальные и средневековые экземпляры.

"На протяжении веков мы сохраняли бесплатный доступ к коллекции библиотеки, поддерживая знание и развитие культуры", - заявил префект монсеньйор Цесарь ПАСИНИ.

По его словам, в Ватикане собраны не только религиозные книги. "Здесь есть все: страсти, фантазия, вера - все, чем жило человечество последние две тысячи лет. И это достояние не наше, а целого человечества", - отметил он и прибавил, что в мире существует огромный интерес к этому собранию.

Также префект сообщил, что выносить книги из библиотеки запрещено. Лишь по специальному разрешению манускрипты, экспонаты и медали, которые также хранятся в коллекции, могут быть одолжены для выставки. Единственный, кто имеет право взять книгу на дом - сам Папа Римский.

“После ремонта в библиотеке улучшили и средства безопасности. Все посетители получат на входе специальный бейджик, который позволит отслеживать охранникам передвижение человека в помещении. Кроме того, такие бейджики вклеили и в книги”, - сообщил префект.

По его словам, библиотека Ватикана гордится своей историей. Она была создана еще в середине ХV века. Первая коллекция насчитывала лишь 350 рукописей, но впоследствии разрослась до полутора тысяч, став самой большой на то время в Европе.

В Ватикане надеются, что после обновления библиотеку ежедневно будут посещать по меньшей мере 200 исследователей.