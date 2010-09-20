В исправительной колонии открыт Дом матери и ребенка

В Черниговской колонии №44 открыли Дом матери и ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, в отделе связей с общественностью городского совета сообщили, что это событие стало результатом воплощения общего украинско-швейцарского проекта "Женщины и матери с детьми в заключении", который был основан в исправительном учреждении три года тому назад.

По словам заместителя начальника Управления департамента по вопросам выполнения наказаний в Черниговской области Александра ГУЖВЫ, в результате реконструкции существующего Дома ребенка обустроены 11 комфортабельных комнат, где заключенные матери будут жить вместе со своими детьми. На сегодня в колонии находятся 27 детей. Малыши будут содержаться здесь до трехлетнего возраста.

Средства на реконструкцию помещения (около 3 млн. грн.) выделил Международный благотворительный фонд "Швейцарское бюро сотрудничества в Украине".

В Черниговской колонии впервые в Украине воплощен проект, направленный на организацию общего проживания матерей и детей, отметили в горсовете.