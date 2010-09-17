Участникам пикета в Ровно предложили пройти в Управление СБУ

В Ровно несколько десятков представителей партийных организаций, которые входят в областной Комитет национального спасения, пикетировали здание Управления СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики выражали протест против задержания в Киеве директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» Руслана ЗАБИЛОГО и изъятия у него материалов об УПА и диссидентском движении в Западной Украине в 60-70-е годы ХХ ст.

От имени участников акции координатор областного Комитета национального спасения Роман КОВАЛЬ озвучил заявление, в котором говорится о том, что Служба безопасности Украины пытается таким способом «запугать украинских научных работников, журналистов и лишить украинцев права изучать собственную историю через архивные документы, а не через выдумки псевдоисториков».

Члены Комитета национального спасения также выразили предположение, что «позорные действия СБУ, очевидно, являются элементом кремлевской спецоперации с целью прекращения раскрытия материалов КГБ против украинского народа».

Они также требовали наказать тех чиновников СБУ, которые превысили свои полномочия, задерживая в Киеве Р.ЗАБИЛОГО.

К участникам пикета вышел представитель Управления СБУ, который пригласил группу активистов пройти с ним в помещение на встречу с руководством УСБУ. Впоследствии первый заместитель начальника Управления СБУ Валерий МЕЧКАЛО (начальник в это время находился в командировке) заверил пикетчиков в том, что их заявление будет обязательно передано в центральный офис СБУ.

После встречи с руководством УСБУ участники пикета возложили цветы к памятнику "Погибшим за Украину".

В акции приняли участие представители Украинской народной партии, ВО "Свобода", Народного Руха Украины, ВО "Батькивщина" и других парторганизаций, которые входят в областной Комитет национального спасения.