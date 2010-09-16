Фестиваль цыганского искусства пройдет в Киеве

19 сентября на территории Центра народоведения «Казак Мамай» в Киеве (ул. М.Донца, 2) состоится ХІ Международный фестиваль цыганского искусства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Начнется праздник в 16.00. На входе в «Мамаеву Слободу» гостей песнями и танцами будут встречать участники фестиваля. Здесь гостеприимно встретят всех желающих ощутить настоящий дух свободы и романтики, познакомиться с традициями и культурой вольнолюбивого цыганского народа. Гостей будут ожидать кибитки, кони, костры, куры, гуси, цыганские блюда, яркие костюмы, изделия мастеров народных промыслов и ремесел и, конечно, песни - украинские и цыганские. Гулять по территории поселения можно будет не только пешком, но и на конях: верхом, в цыганской кибитке, на казацкой телеге и т.п., отметили в КГГА.

Будут работать мастерицы по вышивке, кузнецы, гончары, цыганская ворожка, казацкий шинок. Состоится кортеж цыганской свадьбы, выступления кукол-аниматоров.

Украшением поселения Мамая является удивительное озеро с островом, на котором будут выступать народные и современные цыганские исполнители, также гости праздника услышат выступление известного на весь мир баяниста, народного артиста Украины Игоря ЗАВАДСКОГО.

В 18.55 колокола казацкой церкви Покрова Пресвятой Богородицы ударом в Благовест известят о начале официальной части - открытии XI Международного фестиваля цыганского искусства «Амала-2010».

На главную сцену, которая расположена под кроной «громового дерева» в центре казацкого поселения «Мамаева Слобода», поднимутся гости и участники праздника, самые известные коллективы и исполнители из Украины, Венгрии, России, Польши. Президент фестиваля – народный артист Украины Игорь КРИКУНОВ – произнесет речь.

Праздник продолжится феерическим действом на воде.