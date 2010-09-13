В центре Киева нашли «секретный» мусоросжигательный завод

Почти в самом центре Киева, на улице Уманской, открылся мусоросжигательный завод. Причем это случилось полтора месяца назад, и местные жители об этом даже не догадывались, пишет «Сегодня».

Примечательно, что против возведения подобного завода на Троещине, вдалеке от жилых домов, активисты борются уже многие годы. И его до сих пор не начали строить, поскольку была масса заключений, что сжигание мусора – очень вредная для экологии технология. Завод на Соломенке открылся тихо, заказчиком строительства выступила Юго-Западная железная дорога. Уже сейчас здесь перерабатывают битые бутылки, пластиковые пакеты, остатки еды – словом, все то, что осталось в поездах после пассажиров. Ежегодно тут собираются сжигать около 3 тысяч тонн отходов.

Как сказал начальник юго-западной железной дороги Алексей Кривопишин, завод абсолютно «чистый». По его словам, во многих европейских городах подобные заводы строят в самом центре города, и в этом ничего нет страшного.

«Заводик» отыскать не так-то просто. Он стоит на территории железнодорожного депо и представляет собой небольшую установку, смахивающую на строительный вагончик. По санитарным нормам, любой мусоросжигательный завод запрещено строить ближе, чем в 500 м от жилых домов, но в данном случае люди обитают уже в 200! Причем, о соседстве не знают! «Я слышала, что завод планировали строить. У нас еще собрание обещали, подписи собирали... Но мы были против. Таки построили?! А мы запахов не ощутили...», – сказала жительница Борщаговской Ольга.

Но экологи в ужасе. «Безопасных технологий сжигания мусора вообще нет – в воздух выходит вся таблица Менделеева! – говорит известный эколог Владимир Борейко. – Мусор надо утилизировать, а не сжигать – это технологии прошлого века. Мы будем писать в Кабмин и президенту, чтобы завод срочно закрыли».