Мороз поручил Кабмину проверить, выдан ли боекомплект 1-й танковой дивизии
23:59, 02 апреля 2007Общество
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В СМИ эта тема "активно обсуждается"
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ поручил Кабинету Министров на своем заседании проверить информацию СМИ о выдаче первой танковой дивизии боекомплекта для проведения учений.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее протокольное поручение было дано сегодня во время проведения внеочередного пленарного заседания ВР.
А.МОРОЗ отметил, что такую проверку необходимо сделать, поскольку в средствах массовой информации очень активно обсуждается эта тема. Он также отметил, что Кабинет Министров должен в связи с этим принять все необходимые меры, предусмотренные законодательством, для решения этого вопроса.
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