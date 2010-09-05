Конкурс "100 лучших товаров" собрал 1200 участников

В Сумах состоялся традиционный региональный конкурс "100 лучших товаров Сумской области".

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году в конкурсе свою продукцию представили свыше 120 участников: лучшие образцы промышленных и продовольственных товаров для населения, товары производственно-технического назначения и изделия народных художественных промыслов.

Глава Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ отметил высокий уровень организации и большое количество предприятий, представивших свою продукцию и отметил, что конкурс – это возможность для предпринимателей продемонстрировать свою продукцию, поделиться опытом, найти новых партнеров и заключить соглашения на реализацию своих товаров.

Руководитель области отметил “качество и уникальность” представленной продукции, а также наградил ценными подарками лауреатов конкурса в номинации "промышленные товары для населения".

"Этой выставкой мы убеждаем, что наша продукция качественная и доступная. Необходимо покупать и потреблять сумское, чтобы поддержать собственного производителя", – сказал председатель Сумской ОГА.