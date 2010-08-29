Союзу шахтеров-инвалидов запретили проводить акцию

Луганский окружной административный суд своим решением от 26 августа запретил областному отделению общественной организации «Союз шахтеров-инвалидов и пострадавших на производстве» проводить какие-либо акции в городе Стаханов с 27 по 29 августа.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель организации, руководитель координационного Совета ветеранов-шахтеров и шахтеров-инвалидов Украины Юрий ХОХЛОВ, суд мотивировал свое решение тем, что в связи с приездом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на празднование Дня шахтера и 75-летия Стахановского движения милиция не может обеспечить безопасность участников акций.

По словам Ю.ХОХЛОВА, с иском в суд обратился Стахановский горисполком в ответ на заявку их организации на проведение 27 августа, накануне приезда Президента в Стаханов, марша-реквиема в память о погибших шахтерах и митинга. На митинге шахтеры-инвалиды планировали обсудить свои проблемы, в частности обеспечение углем и претензии к Фонду страхования от несчастных случаев на производстве в связи с перерасчетом положенных инвалидам по закону выплат, принять обращение к Президенту и выбрать делегатов для встречи с ним 28 августа.

Ю.ХОХЛОВ также сообщил, что Стахановский горисполком в качестве третьего лица в своем иске указал городское отделение милиции. Именно третье лицо заявило в суде, что милиция не может обеспечить безопасность участников акции. Заседание суда длилось пять часов - с 16.00 до 21.00, несмотря на то, что ответчик в лице Ю.ХОХЛОВА в самом начале заседания предложили горисполкому забрать свой иск, поскольку отпала необходимость в проведении акции, так как уже была достигнута договоренность о встрече в Стаханове 27 августа представителей организаций шахтеров-инвалидов Луганской и Донецкой области с министром угольной промышленности Юрием ЯЩЕНКО.

Решением суда, по словам Ю.ХОХЛОВА, возмущены все шахтеры-инвалиды Украины. Он так же сообщил, что Союз готовит апелляцию на вышеупомянутое решение Луганского окружного административного суда.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Президент В.ЯНУКОВИЧ посетил город Стаханов Луганской области, где принял участие в торжествах по случаю Дня шахтера.