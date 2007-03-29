Янукович о привлекательности систем водоснабжения для инвесторов

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость сделать системы водоснабжения городов Украины привлекательными для инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании по вопросам водоснабжения населения, которое проходило на Харцызском трубном заводе.

"Для нас очень важно сейчас создать такую систему, конкурентную среду, в которой была бы возможность соревнований. И чтобы такая система была привлекательной для инвестора", - сказал В.ЯНУКОВИЧ. При этом он отметил, что обеспечение водой населения - "задание на повестке дня для правительства и местной власти".

Премьер отметил, что "мы сегодня провели уже достаточный аудит в каждом регионе, в каком состоянии находится система водоснабжения, водоочистки и так далее" и поставил в пример Донецкую область.

"У нас есть регионы, которые занимаются системно этими вопросами уже много лет, как пример – это самый большой регион государства - Донецкая область. И не случайно мы проводим здесь это совещание", - заключил В.ЯНУКОВИЧ.