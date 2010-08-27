В кочегарке сельской школы нашли кости мамонта времен палеолита

В селе Оболонье Коропского района Черниговской области во время копания ямы для бурения скважины в помещении кочегарки местной школы на глубине 1,5 метра были найдены кости и бивень мамонта времен палеолита.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала на место находки прибыли сотрудники Мезинского национального природного парка. Позже в село приехали специалисты Института археологии Национальной академии наук Украины во главе с младшим научным сотрудником отдела археологии Каменного века Дмитрием СТУПАКОМ, сообщают местные СМИ.

По его словам, выявленные кости животного датируются верхним палеолитом, их возраст достигает 13-15 тысяч лет. Наиболее уникальная находка – бивень, на нем есть резьба. Однако, что именно изобразили наши далекие предки, точно неизвестно.

Научные работники допускают, что на месте, где нашли кости и бивень мамонта, была стоянка древних людей, и считают, что бивень был культовой вещью.

Находки планируют передать в Музей археологии НАН Украины, а на месте их выявления в следующем году - провести археологические раскопки.