В подземные хранилища закачаны три четверти зимнего запаса газа

На сегодняшний день в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) закачано 20 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Юрий КОЛБУШКИН.

По его словам, объем покупки импортного газа в августе текущего года составит 2,8-3 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, до начала нового отопительного сезона НАК «Нафтогаз Украины» планирует накопить в ПХГ около 27 млрд. куб. м газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.